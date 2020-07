Verona-Atalanta, il caldo offusca lo spettacolo e il bel gioco: al Bentegodi è 0-0 al 45'

Un primo tempo con diverse fiammate, ma un'intensità nettamente al di sotto delle aspettative. Il primo tempo al Bentegodi tra Hellas Verona e Atalanta finisce 0-0: un paio di occasioni per entrambe le compagini mal sfruttate e diversi errori in fase di costruzione, questa è la fotografia della prima frazione di gioco tra scaligeri e nerazzurri. La squadra di Juric - oggi sostituito da Paro per via della squalifica - prova a non prenderle, gli orobici cercano di far male ad una difesa blindata, senza però trovare il colpo del ko. Il caldo offusca il bel gioco, si va negli spogliatoi sullo 0-0.

TANTA INTENSITÀ, POCHE EMOZIONI - Le temperature elevate si fanno sentire a Verona, le due squadre partono con il freno a mano tirato. I primi minuti scorrono via senza troppe emozioni, anche se Hellas e Atalanta provano a mettere in campo la solita intensità. Dopo pochi minuti il Papu Gomez prova un colpo di testa, ma la parabola è prevedibile per Silvestri. Al 12' ci prova Veloso dopo un'azione avvolgente da parte dei padroni di casa, il numero 4 non inquadra lo specchio della porta.

VERONA PERICOLOSO - La prima occasione arriva al 14' con Pasalic. Malinovsky imbuca, Zapata apre di tacco per l'ex Milan e Chelsea: il croato si inserisce con i tempi giusti, ma si fa ipnotizzare da Silvestri. Risponde Salcedo, tiro deviato sul fondo da Palomino. Al 22' Faraoni prova l'azione personale, per poco il suo tiro-cross non beffa Gollini: il portiere nerazzurro si distende e devia in corner. Sull'azione successiva Salcedo di testa fa tremare la Dea, palla che però sorvola la traversa.

COOLING BREAK - Il direttore di gara non autorizza la pausa, le due squadre però giocano a scacchi e il primo tempo scorre via con qualche fiammata. Al 33' Malinosvkyi arma il mancino senza però trovare il giusto impatto con la sfera, qualche minuto più tardi Rrahmani si traveste da Toloi e prova il tiro di prima intenzione dopo un ottimo inserimento: buona azione individuale, ma la conclusione termina in curva. Al 42' Zapata si fa vedere in attacco, Silvestri è reattivo sul primo palo e respinge il tiro del colombiano. Ci prova anche Pasalic di testa su suggerimento di Gomez, ma la traiettoria si spegne sul fondo: 0-0 dopo un minuto di recupero, tutto rimandato alla seconda frazione.