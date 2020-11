Verona, Barak: "Contento dei tre punti, vogliamo fare un grande campionato"

Autore di una doppietta oggi contro il Benevento Antonin Barak ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Per me è stata una partita molto difficile. Il Benevento è arrivato con grande fame, hanno ottimi giocatori ma per noi era molto importante portare a casa il risultato. Sono molto contento per la squadra, non è facile giocare contro una squadra che pressa tutta la partita. Sono contento per i tre punti".

Siete a pari merito con Napoli, Inter e Roma.

"E' bello sentirlo ma noi dobbiamo pensare solo a noi. Il campionato è ancora lungo. Secondo me abbiamo un'ottima squadra, quando recuperiamo altri giocatori saremo più forti. Vogliamo fare un grande campionato".

Ti sei ripreso molto bene dal Covid. Che stagione può essere per te?

"E' stato un momento difficile. Sono stato con la Nazionale, c'è stato un po' di confusione. Stare a casa dieci giorni non è facile, poi mercoledì abbiamo fatto 120 minuti. Voglio raggiungere un grande risultato di squadra. Voglio che tutti cresciamo e facciamo un grande campionato".