Bologna in vantaggio al Bentegodi, a segno Sansone su calcio di rigore! Dawidowicz combina la frittata e stende Orsolini in area: calcio di rigore e cartellino rosso per il difensore dell'Hellas Verona. Dal dischetto Sansone non sbaglia e batte Silvestri. Inizio da incubo per il Verona.