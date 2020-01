Verona, Borini: "Bello iniziare con il gol, l'Hellas è stata una mia scelta"

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol all'esordio, una rete che vale un punto prezioso per il Verona contro il Bologna: Fabio Borini, alla sua prima in gialloblu, timbra il cartellino pareggiando la rete di Bani. "Bello presentarsi così, specialmente nel ruolo che più mi caratterizza. Raggiungere un risultato difficile in queste situazioni è importante. Nel primo tempo siamo partiti timorosi, nella ripresa è venuta fuori la personalità e la voglia di vincere. Abbiamo avuto l'umiltà di mettersi a fare la battaglia. Il Verona? E' stata una mia scelta coraggiosa, potevo rimanere dove ero ma non sono capace di aspettare. Quando vedo l'opportunità me la vado a prendere" sono state le sue parole ai microfoni di DAZN. Poi una battuta anche sul suo nuovo allenatore, Ivan Juric: "Lui è un tipo da bianco o nero, non ha vie di mezzo. Agisce subito sui problemi o sulle cose giuste, la chiarezza nel calcio è difficile da avere e lui invece ci spinge a dare di più. Esultanza? Io gioco per far gol e chi ho davanti non mi interessa. Dedico il gol a mia figlia, è per lei il numero 16 perché è il giorno della sua nascita" ha concluso l'attaccante.