Verona-Brescia, i voti ai tecnici: ottimo Juric. Corini troppo coperto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hellas Verona-Brescia 2-1 (50' Salcedo, 82' Pessina, 85' Balotelli)

Partita intensa e combattuta, quella del Bentegodi fra Hellas Verona e Brescia. Il risultato alla fine premia gli uomini di Juric, bravi a trovare un doppio vantaggio che poi il Brescia non riesce più a recuperare. Un passo avanti importante in classifica per il Verona che sale a quota 15, mentre il Brescia resta fermo a 7 punti ed in terzultima posizione.

IVAN JURIC 7 - Il suo Verona piace, vince e convince. La difesa resta il punto di forza, solo 9 i gol incassati in tutto il campionato, nonostante le svariate assenze odierne (su tutti Gunter e Kumbulla, out nei primi minuti di gara). Veloso e Amrabat sono le guide tecniche e morali della squadra, bravo il tecnico a dar fiducia a Salcedo il quale lo ripaga con il primo gol in Serie A.

EUGENIO CORINI 5,5 - Un Brescia forse troppo 'protetto', quello sceso in campo al Bentegodi. Corini sceglie un 3-5-2 che forse è più un 5-3-2. La squadra c'è e lo segue, ma la fragilità difensiva è evidente così come sono palesi le difficoltà nel trovare la via della rete. La classifica piange e dopo le voci dei giorni scorsi ora la sua panchina non è più così sicura.