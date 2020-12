Verona-Cagliari 1-0 al 45', super Zaccagni è il protagonista. Pavoletti ci prova senza fortuna

Verona-Cagliari 1-0 al 45'

E' un Cagliari voglioso di invertire la tendenza negativa in trasferta, quello che si presenta al Bentegodi contro il Verona nel lunch match della 10^ giornata di Serie A. Dall'altra parte, la squadra di Juric che vuole continuare a stupire tra le mura di casa. Primi minuti di studio, con il recuperato Joao Pedro che prova - in tandem con Pavoletti - a farsi vedere dalle parti di Silvestri. Il primo squillo della gara però è del Verona: Di Carmine centra una clamorosa traversa all'8' con una deviazione da distanza ravvicinata, e sul susseguirsi dell'azione ribadisce in rete il tap-in. Gol annullato pochi istanti dal VAR per la posizione di fuorigioco dello stesso attaccante. Al 16' si rifa vedere il Cagliari: lancio lungo di Cragno con il pallone che arriva tra i piedi di Pavoletti, tiro di punta dal limite dell'area deviato in calcio d'angolo. E' il Verona però a sbloccare il risultato al 21'. Azione costruita in profondità con Faraoni che vola sulla fascia destra e crossa perfettamente rasoterra a centroarea per l'accorrente Zaccagni. La deviazione del fantasista è vincente, pochi secondi dopo il VAR conferma la posizione regolare. La risposta del Cagliari nella parte centrale della gara arriva prima con Pavoletti (acrobazia in area su cross deviato dalla destra, salvataggio col corpo di Faraoni prima di Silvestri) e con Marin (liberato al tiro dal limite da posizione centrale), ma senza troppa convinzione per i rossoblù il primo tempo si conclude col vantaggio del Verona per 1-0.

