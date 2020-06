Verona-Cagliari, cambia la partita: espulso Borini, Hellas in 10. Decisivo il VAR

Brutte notizie per il Verona, che conduce la partita sul Cagliari per 2-0, ma dovrà proseguirla in dieci contro undici. Al 35’ di gioco, infatti, l’arbitro Manganiello ha deciso di espellere Fabio Borini. L’attaccante dell’Hellas ha anticipato Rog sul pallone, ma poi ha mantenuto il piede a martello sulla tibia del centrocampista dei sardi. Necessario l’intervento del VAR: dopo aver consultato il monitor, il direttore di gara decide di invertire la punizione (inizialmente assegnata al Verona proprio perché è stato Borini, anche se non è chiaro quanto intenzionalmente, a colpire dapprima il pallone) e soprattutto di estrarre il cartellino rosso all’indirizzo sul giocatore di Juric.