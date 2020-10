Verona, Ceccherini e la gara a rischio col Genoa: "Ci alleniamo come se la partita ci fosse"

Presentato oggi ufficialmente dal Verona in conferenza stampa, Federico Ceccherini ha anche parlato della prossima gara contro il Genoa, che potrebbe non giocarsi dopo l’allarme del ds rossoblù Faggiano: “Pensiamo ad allenarci - ha spiegato il difensore degli scaligeri - e che si giocherà, poi vediamo come si mettono le cose. Noi ci stiamo allenando come se la partita ci fosse".

