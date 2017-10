Verona, Cerci: "Siamo con Pecchia, oggi è mancata la vittoria"

© foto di www.imagephotoagency.it

L’attaccante del Verona Alessio Cerci ha commentato ai microfoni di Mediaset Premium la sconfitta casalinga con l’Inter:

Come stai?

“Sto bene. C’è stata questa entrata, ho un taglio sul ginocchio ma niente di particolare”.

Amarezza per il risultato che non è arrivato?

“Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, è mancata la vittoria. Peccato perché la squadra ha messo in campo un grande sacrificio e ha fatto la sua partita. Peccato per il risultato perchè oggi siamo andati a casa con zero punti”.

Lo striscione in Sud contro Pecchia?

“Siamo con l’allenatore. Noi lavoriamo quotidianamente e sinceramente il mister sta mettendo tutti sé stesso per questa causa. Dispiace perché dopo una prestazione così vengono fuori questi striscioni che non fanno il bene della squadra. Facciamo cerchio intorno a lui e continuiamo a lavorare”.