Verona, contestazione dei tifosi prima del match col Cagliari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Momento davvero negativo in casa Verona con tre sconfitte nelle ultime tre giornate e il penultimo posto in classifica. Prima del match contro il Cagliari, circa mille tifosi scaligeri hanno contestato la squadra al momento del suo arrivo in pullman. Un modo per stimolare la formazione di Fabio Pecchia in un momento decisamente complicato della stagione.