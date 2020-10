Verona, D'Amico: "Abbiamo fatto tanti cambiamenti, ma i ragazzi velocizzeranno i tempi"

Prima del match contro il Genoa, il direttore sportivo del Verona Tony D'Amico ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono state delle settimane un po' particolari, sia per le notizie che arrivavano dal Genoa sia per quanto riguarda noi stessi che abbiamo avuto delle problematiche. Purtroppo quest'anno credo che bisogna adattarsi a tutte le nuove difficoltà che ci verranno incontro causa virus e infortuni".

Quanto tempo ci vorrà per vedere un Verona al 100%?

"Quanto tempo non lo so. Venendo da due stagioni che si sono praticamente accavallate, abbiamo fatto tanti cambiamenti per forza di cosa. Con la mancanza del precampionato e del ritiro ci crea delle piccole difficoltà. Il mister deve conoscere i ragazzi, i ragazzi si devono conoscere fra di loro e lo facciamo nel corso delle partite ufficiali. Questo può creare sicuramente qualche problematica, anche qui dobbiamo adattarci ma sono convinto che il mister e i ragazzi, col gruppo storico, a velocizzare i tempi".