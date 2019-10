Verona, D'Amico: "Soddisfatti del percorso, ma sarà una gara complicata"

© foto di Uff. Stampa Hellas Verona

Il direttore sportivo del Verona Tony D'Amico è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo: "Sicuramente i complimenti fanno piacere, così come i punti ottenuti. La continuità della prestazione ci fa piacere, la squadra è sempre stata presente. Siamo soddisfatti. Credo che il Sassuolo non sia in crisi, offrono sempre prestazioni e hanno idee di calcio ben definite. Sarà una partita per noi molto complicata".