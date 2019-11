© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Di Carmine, attaccante del Verona, commenta a Rai Sport il successo di oggi contro la Fiorentina: “È un gol importantissimo, poi contro la squadra della mia città, è una goduria pazzesca. poi era il primo in Serie A. Ho sempre portato rispetto ai tifosi, ma per me era importante segnare e realizzare un gol che avevo fin da bambino. Pezzella? Mi dispiace e gli chiedo scusa, non l’avevo neanche visto. Sono cose che succedono, è successo anche a me con l’Udinese”.