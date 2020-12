Verona e Inter non si fanno male: due occasioni e zero gol, gara bloccata sullo 0-0 al 45'

Un’occasione a testa, nessun gol. Il primo tempo di Hellas Verona-Inter si conclude così sullo 0-0. Al Bentegodi va in scena una gara finora molto bloccata e in equilibrio, con gli scaligeri di Juric capaci di trattenere la voglia dei nerazzurri di Conte e anzi a tratti persino di offrire un calcio offensivo più convincente.

DIMARCO E LAUTARO - Sono loro i protagonisti delle due vere palle gol di questi 45 minuti. L’esterno arriva al tiro dopo un gran tacco di Zaccagni: Handanovic dice no. Poco dopo la mezzora il Toro sceglie il tocco da calcetto: tiro di punta sullo scarico di Lukaku, anche Silvestri copre bene i pali. Grana in difesa per i padroni di casa: al 31’ esce Dawidowicz, infortunatosi nel correre dietro a Lautaro, dentro il promettente Lovato (qualche problema anche per Ceccherini e Salcedo, entrambi però in grado di restare in campo). Finale in crescendo da parte dei nerazzurri, che però non riescono a sbloccare la partita.