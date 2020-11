Verona e Sassuolo, filosofie contro. Zaccagni un giorno in Nazionale

Mattia Zaccagni è stato, per un giorno, sulla bocca di tutti. Perché il centrocampista offensivo era stato convocato dalla Nazionale di Roberto Mancini nel momento di necessità, salvo poi essere rispedito a Verona dopo ventiquattr'ore, non per demeriti ma perché la situazione sulla trequarti era già abbastanza affollata, tanto più che è andato via anche Vincenzo Grifo, autore di una doppietta contro l'Estonia.

FILOSOFIE CONTRO - Al netto della puntata in Nazionale, la partita contro il Sassuolo può essere importante anche per testare il polso a un'avversaria per le zone di alta classifica, sempre che il Verona si confermi come sta facendo in questo momento, così come i neroverdi che, pur essendo in fiducia, dovranno capire quali saranno gli obiettivi realistici di questa stagione. Juric e De Zerbi fanno del gioco offensivo una prerogativa, nel pressing alto per ricostruire, con insegnanti differenti. Quella fra Zaccagni e Locatelli, peraltro, può essere una sfida neanche troppo a distanza sia per l'azzurro che per il centrocampo.