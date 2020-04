Verona, Eysseric: "A Firenze giocavo poco, è stato meglio per me cambiare aria"

Nel corso della diretta Instagram sul canale ufficiale della società, il centrocampista Valentin Eysseric ha raccontato il suo approdo a Verona: "Sono venuto qui perché giocavo poco a Firenze, era difficile rimanervi senza giocare. Sono arrivato in Italia tre anni fa e ho giocato poco, sono andato in prestito al Nantes, e poi a Verona. Il prestito non è facile, la squadra è già costruita ed è difficile ritagliarsi spazio. E' un prestito di quattro mesi, nemmeno sei. Ma è stato meglio per me cambiare aria".