Verona, Eysseric: "Momento triste, difficile parlare di ripresa. Ma voglio tornare in campo"

Nel corso della diretta sulla pagina Instagram, il centrocampista del Verona Valentin Eysseric si è soffermato sulla ripresa dei campionati e sulla voglia di tornare in campo: "Tanta, voglio tornare presto. Ma non possiamo parlare di ripresa in un periodo così difficile, triste. Aspettiamo di stare meglio, in modo da poter uscire in strada e ricominciare ad allenarci. Per me si potrebbe riprendere, allenandosi in gruppi distinti: è troppo presto per allenarsi tutti insieme. Ma ho tanta voglia di giocare, lo farei anche tutti i giorni, perché quest'anno ho giocato poco. Mi manca tutto, l'allenamento, gli spogliatoi".