Verona, Favilli: "Soddisfatto per il gol e per la vittoria, ma dobbiamo lavorare tanto"

Andrea Favilli, attaccante dell'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria contro l'Udinese: "Penso sia la domenica perfetta, per me e per la squadra. Sarà una bellissima giornata per tutti. Ho lavorato tanto, il gol viene da molto lontano ed è frutto del lavoro che ho fatto. Sono contento che sia arrivato con i tre punti. In area cerco di farmi trovare pronto, penso sia stato un bel gol".

Come analizza il match di oggi?

"L'Udinese è un'ottima squadra, sapevamo che un episodio avrebbe cambiato la gara. Siamo un gruppo coeso che sa dove vuole arrivare, ci sacrifichiamo tanto durante la settimana. Quando ottieni 6 punti in due partite puoi essere soddisfatto, ma sappiamo che dobbiamo lavorare molto per poter raggiungere l'obiettivo".