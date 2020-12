Verona, fiducia Zaccagni dopo il pareggio: "Lazio? Siamo carichi, non temiamo nessuno"

Mattia Zaccagni, protagonista col gol nell'1-1 del Bentegodi tra il suo Verona e il Cagliari, ha parlato ai cani ufficiale del club al termine della sfida: "La gara di oggi? È stata una partita fisica e combattuta e, nonostante il campo pesante a causa della pioggia, abbiamo comunque espresso il nostro gioco. Abbiamo fatto una buona partita, tutto sommato è un punto giusto e ce lo teniamo stretto per l'obiettivo salvezza. Il mio secondo gol consecutivo? Sono davvero felice, tuttavia avrei preferito non segnare e portare a casa la vittoria. Abbiamo creato tanto ma, per oggi, va bene così. Ci riproveremo alla prossima. Se gioco più vicino alla porta? Il mister mi lascia una grande libertà di movimento in tutto il reparto offensivo, mi piace molto e sono contento che questo stia portando dei benefici sia a me stesso che, soprattutto, alla squadra. Le prossime quattro partite? Siamo carichi, non temiamo nessuno. Dovremmo affrontare dei match ravvicinati, se vogliamo ottenere dei buoni risultati dobbiamo dare il massimo e allenarci bene in settimana. La sfida di sabato sera contro la Lazio? Andiamo ad affrontare una grandissima squadra con un grande blasone, anche a Roma cercheremo di mettere in campo tutte le nostre qualità, cercando prima di tutto di prepararla al meglio".