Verona-Fiorentina, i voti ai tecnici: Juric perfetto, Montella sbaglia tutto

Il Verona gioca bene, vince con la Fiorentina, e vola in classifica. Sono 18 i punti conquistati fino ad oggi dai gialloblù, che con il successo odierno hanno scavalcato in classifica proprio la Fiorentina.

IVAN JURIC 7 - Partita tatticamente perfetta da parte del tecnico del Verona. Sceglie Di Carmine come terminale offensivo, e l'ex attaccante della Fiorentina lo ripaga trovando il gol della vittoria, il primo nel massimo campionato italiano. Salcedo come spalla d'attacco funziona e sfiora il gol di testa, Verre perfetto nel ruolo di rifinitore alle spalle delle due punte. Menzione di merito per la difesa, che con 11 reti subite è fra le migliori del campionato, dietro solo alla Juventus. Il centrocampo, ancora orfano di Miguel Veloso, ha in Amrabat il suo leader vero. Il marocchino è il vero mattatore della squadra: partenza diesel, poi nella ripresa si scatena e trascina i suoi alla vittoria.

Le pagelle del Verona.

VINCENZO MONTELLA 4.5 - Tiene fuori Chiesa e Lirola, sceglie Venuti sulla fascia e Vlahovic partner d'attacco di Ribery, confermando il 3-5-2 visto fino ad oggi. La Fiorentina, ancora una volta, regala un tempo alla formazione avversaria e riesce, solo grazie alle parate di Dragowski, ad andare negli spogliatoi ancora sullo 0-0. L'infortunio di Pezzella complica i piani della Fiorentina, ma le sostituzioni, al pari delle scelte iniziali, lasciano qualche dubbio. Ghezzal non incide e sicuramente farà discutere la panchina di Chiesa per tutta la gara.

Le pagelle della Fiorentina.