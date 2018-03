Verona, Fusco: "Chievo forte, ma noi siamo motivati a fare bene"

Ai microfoni di Sky Sport prima del derby di Verona ha parlato il ds del Verona Filippo Fusco: “Noi dobbiamo dare il massimo in tutte le gare, manca sempre meno e noi siamo lì dietro le altre, quindi le gare diventano sempre già importanti. All’andata perdemmo 3-2 con un uomo in meno per più di un tempo, può essere l’occasione per la rivincita. Il Chievo è una squadra forte, ma noi siamo una squadra motivata a fare bene”.