Verona, Fusco s'è dimesso? Pecchia: "Siamo una cosa sola"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ma Filippo Fusco s'è realmente dimesso? Questa la domanda che è stata posta quest'oggi in conferenza stampa a Fabio Pecchia. L'allenatore dell'Hellas Verona ha risposto così: "Il rapporto che c'è tra me e Fusco non cambia, in questo momento è professionalmente fuori ma abbiamo trascorso 20 mesi spalla a spalla. Siamo una cosa sola. Il rapporto che c'è tra Fusco e la squadra è sempre stato un rapporto forte e questo non può cambiare da un giorno all'altro. Adesso però, chiaramente, non è più operativo e in campo con noi".

In basso il link per la conferenza stampa integrale.