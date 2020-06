Verona, il Bentegodi è una garanzia: in casa Juric ha una media punti da Champions

Se il Verona passa in vantaggio in casa, potete scommettere che poi vincerà. Come evidenziato da Opta, infatti, l’Hellas ha vinto sette partite su sette quando è passato in vantaggio al Bentegodi in questo campionato di Serie A. In generale, in casa i punti ottenuti dalla squadra scaligera sono 24 in 13 partite: una media da Champions League. Soltanto Juventus, Lazio e Inter, infatti, hanno fatto meglio tra le rispettive mura amiche.