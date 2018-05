Verona, il bilancio di Pecchia: "Venti mesi intensi e formativi per me"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore dell'Hellas Verona Fabio Pecchia ha analizzato così la sconfitta di oggi con la Juve e la stagione dei gialloblù: "Al di là del rigore e degli episodi, torniamo a casa con una prestazione che ha visto la squadra giocare con voglia e impegno. Ultima panchina? Oggi chiudiamo l’attività agonistica del campionato, più avanti vedrò il Presidente per confrontarmi con lui. Bilancio? Sono stati 20 mesi molto intensi, altamente formativi per me, trascorsi con una promozione ed una retrocessione assieme al lavoro di tutto un gruppo. La mia amarezza più grande è il non aver centrato l’obiettivo che insieme ci eravamo prefissati. Danzi? È un patrimonio del club, vedere un ragazzo così giovane esprimersi in questo modo mi rende davvero orgoglioso. Verona? Ho vissuto due anni molto intensi, con la mia famiglia e i miei figli". Lo riporta il sito ufficiale del Verona.