Verona, il futuro senza Pecchia. Vive le piste Grosso e Nicola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta il possibile futuro dell'Hellas Verona. Che si appresta a vivere una stagione in Serie B per dimenticare gli errori di quest'annata in Serie A. Fabio Pecchia è pronto a salutare la panchina degli scaligeri, sembrano caldi intanto i nomi sia di Fabio Grosso che di Davide Nicola per prenderne l'eredità.