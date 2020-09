Verona, il grande obiettivo è sempre Borja Valero: contatti in corso per l'ingaggio

Il Verona continua a lavorare per Borja Valero. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la società scaligera è al lavoro per trovare l’intesa sull’ingaggio con lo spagnolo, che ha salutato l’Inter e, a proposito di concorrenza, piace soprattutto al Genoa. Contatti in corso, da capire la fattibilità di quello che sarebbe un vero e proprio regalo per Juric.