Verona, il rinnovo di Juric resta un mistero. Setti non cambia idea, ma manca la firma

L'allievo di Gian Piero Gasperini oggi non era in panchina, ma le urla si sono sentite anche dalla tribuna. Stagione straordinaria e gioco alla "Gasp": il tecnico degli scaligeri continua a sorprendere tutti, ma al momento il rinnovo rimane ancora un discorso lontano nel tempo, nonostante le poche giornate al termine della stagione.

Chiarezza e trasparenza - Le parole del presidente Setti sono state alquanto chiare: "Fino a quando non c’è la firma non lo sappiamo. Il mister è stato un valore aggiunto, la speranza è quella di continuare insieme. Siamo sempre stati chiari con lui, Juric sta facendo le sue valutazioni. Da parte nostra non ci sono problemi". La frase finale dà l'aria di essere una di quelle frecciate che rischiano di incrinare un bel rapporto. Top club di mezzo o voci di mercato, al momento c'è solo una certezza: manca ancora la firma e come ben sappiamo nel calcio tutto può accadere.