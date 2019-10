Verona in vetrina, ma fin qui decide Milik: 1-0 Napoli al 45esimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

S'è visto un Napoli ancora alla ricerca della sua identità, s'è visto un Verona che invece sa bene chi è e cosa può fare. Al San Paolo, nei primi 45 minuti, s'è visto un solo gol, ma chi si aspettava una gara dal risultato scontato è stato smentito.

La prima frazione in una gara valida per l'ottava giornata di Serie A è finita 1-0, ma se c'era una squadra che avrebbe meritato di passare in vantaggio era probabilmente quella di Juric. Lo dicono i numeri, più tiri e più tiri in porta, lo palesano il peso degli interventi di Alex Meret, per distacco il migliore in campo. Dopo 18 minuti, il numero uno della squadra partenopea s'è prodigato addirittura in un triplo intervento: tre parate consecutive su Lazovic, Pessina e Stepinski per respingere l'assalto di un Verona che ha provato a spingere il piede sull'acceleratore soprattutto nella parte centrale della prima frazione.

Dalla panchina s'è visto un Ancelotti palesemente nervoso, che ha assistito e aiutato il suo Napoli venir fuori da 20 minuti in cui era la squadra di Juric a dare sempre l'impressione di poter passare in vantaggio. E l'ha visto, con un'azione sviluppata sulla corsia sinistra, passare in vantaggio col primo gol stagionale di Milik con la maglia partenopea: bravo il centravanti polacco ad anticipare Gunter sull'assist di Fabian Ruiz e a superare Silvestri. Un gol che ha permesso al Napoli di rientrare negli spogliatoi in vantaggio, ma la gara al San Paolo è tutt'altro che chiusa.

