Verona-Inter, Eriksen non ci sarà: vola in Danimarca, diventerà papà per la seconda volta

Buone notizie per Christian Eriksen, ma fuori dal campo. Come riferito da Sky, il fantasista danese non sarà neanche in panchina nella gara tra Inter e Verona di questa sera. Nessun attrito, però: la compagna dell’ex Tottenham è in procinto di partorire e il giocatore ha chiesto il permesso di mettersi in viaggio per raggiungerla. Permesso accordato.