Verona, Juric ancora critico sul mercato: "C'è stata una visione diversa dalla mia"

Nella conferenza stampa di oggi, il tecnico del Verona, Ivan Juric, è tornato su alcune divergenze con la dirigenza nell’ultimo mercato e su quello che serve al suo Hellas per fare un salto di qualità: "Non siamo al livello di Samp o Genoa, ma nemmeno vicini. Non è che i risultati nascondono tutto, non è così. Non è questa la strada, per me. Poi si sta creando un gruppo e stiamo facendo risultati, ma serve un'altra visione. Poi leggo delle plusvalenze, che secondo me non ci sono più, se vogliamo crescere. Adesso i risultati coprono tutte le cose, e ho sempre detto che sono contento, ma se vogliamo parlare di altre cose ci vuole un altro approccio".

E qual è?

"Non vendere i migliori giocatori, e che quando compri i giocatori li compri, come le altre società di Serie A. Quando ti manca un pezzo lo sostituisci. Noi siamo ad un livello leggermente superiore di due anni fa, ma non vicino alle altre squadre. Io magari sembro esagerato, perché stiamo facendo risultati fantastici, ma il concetto di crescita non è questo secondo me. D'altra parte c'è grande disponibilità da parte della società, non sto attaccando nessuno. Ma in questo mercato c'è stata una visione diversa dalla mia".

