Verona, Juric: "Brescia è una squadra viva, cercheremo di fare la nostra gara come sempre"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa pre-gara, il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato del Brescia, prossimo avversario degli scaligeri: "E' una squadra viva, noi cercheremo di fare la nostra gara come sempre. Non faccio calcoli sulla formazione, è normale ci siano alcuni elementi reduci da quattro partite consecutive un po' affaticati, valutiamo come sempre di giorno in giorno".

Leggi le dichiarazioni di Ivan Juric in conferenza