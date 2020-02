Verona, Juric: "C'era stanchezza ma i miei hanno voglia di emergere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro la Juventus, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Mi sembrava che i ragazzi fossero stanchi, infatti qualche giocatore non era brillante come al solito ma i ragazzi hanno fatto una grande gara. Nella prima mezz'ora abbiamo dominato e dovevamo fare anche gol perché poi quando ti abbassi rischi troppo contro una squadra come la Juventus, ma siamo stati bravi a recuperare la gara in modo eccellente anche se qualcuno era stanco. Ero dispiaciuto per il primo gol annullato, era strameritato ma è andata bene, meglio così. Non era facile nel secondo tempo, ci mancavano energie, ma chi è entrato ci ha dato una grande spinta. C'era la preoccupazione della stanchezza, negli ultimi tre giorni abbiamo fatto poco, cercando di rilassarci, globalmente i ragazzi hanno retto alla grande, fisicamente contro la Lazio è stata una gara devastante, ci voleva uno sforzo enorme e i ragazzi lo hanno fatto sia contro la Lazio che contro la Juventus. Inter Lazio e Juve? Sono diverse, le vedo alla pari, ognuna ha qualcosa di speciale, nessuna ha qualcosa in più, sarà una battaglia fino alla fine. I miei ragazzi lavorano tanto e hanno voglia di emergere dopo qualche anno brutto e ci stanno riuscendo".