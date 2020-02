vedi letture

Verona, Juric continua a stupire. Il Napoli ci pensa, occhio all'Atalanta

L'ottimo lavoro di Ivan Juric sulla panchina dell'Hellas Verona non è passato certamente inosservato. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio al futuro del tecnico degli scaligeri, accostato a più riprese al Napoli. Il presidente Setti vorrebbe prolungare il contratto del tecnico, ma è il primo a sapere che Juric è destinato a cambiare squadra già durante la prossima estate. Il croato, a 44 anni, si sente pronto per nuovo sfide e le alternative non mancano: anche l'Atalanta, qualora Gasperini dovesse cadere in tentazioni, ne sta seguendo il lavoro.