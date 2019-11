Durante l'odierna conferenza stampa il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato anche delle situazioni fisiche di Badu e Bessa, due giocatori che rientreranno solo nei prossimi mesi: "Ci conto per gennaio. Badu deve fare la visita medica per l'idoneità sportiva, Bessa ha avuto un brutto infortunio. Quando sei fuori da tanto ci vuole del tempo per giocare, non ci penso molto per ora. Se tutto va bene ci saranno a gennaio".