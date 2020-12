Verona, Juric: "Lazio stanca. Vittoria meritata: bella gara, ma possiamo migliorare"

Ivan Juric sorride ai microfoni di Sky dopo il 2-1 all’Olimpico contro la Lazio: “Siamo tutti contenti, oggi eravamo un po’ avvantaggiati perché ho visto una Lazio stanca, un po’ svuotata dopo l’impegno di Champions. Però noi abbiamo fatto la partita come l’avevamo preparata e la vittoria penso sia meritata”.

Come è nata la scelta di schierare Tameze centravanti?

“Volevamo pressarli bene e dargli solo la giocata con Reina. Lui tra le linee è pericoloso, ha fatto molto bene, sicuramente una bellissima partita”.

Dice spesso che avete perso tanti giocatori, ma non siete così diversi. Dove si può migliorare?

“Nelle ultime 3-4 partite siamo riusciti a fare meglio a livello di gioco. Possiamo fare meglio sotto tanti aspetti, su alcune cose non ci siamo anche se nelle ultime 3-4 ho visto cose interessanti. Oggi abbiamo fatto bene, anche Barak in mezzo ci dà più qualità di gioco”.

Qual è il suo tridente ideale?

“Dipende da come stanno. Gli attaccanti li scelgo in base a quello, a come li vedo durante la settimana. È chiaro che ognuna delle mie punte centrali ha le sue caratteristiche, ma non c’è grandissima differenza. Scelgo chi vedo meglio in settimana”.

In settimana si è seccato per la iper-valutazione di Lovato. Ha paura che parlare possa disturbare i suoi giocatori?

“Sì, un po’. Oggi parlavo con Matteo: l’anno scorso giocava a Padova, poi ha fatto sei mesi con solo una partita. Quest’anno ha fatto solo tre partite da titolare: si mette grande pressione su questi ragazzi e non è facile gestirla. Lui può diventare un grandissimo difensore, ma deve lavorare tanto e senza umiltà non ce la fa. Se continua a lavorare può crescere come hanno fatto Kumbulla o Rrahmani. Non possiamo permetterci che perda di vista questa necessità. Ha le prospettive per diventare un grande difensore, poi magari le big lo vedono e spendono grandi soldi”.

Tanti giocatori che sono andati via da Verona stanno facendo fatica: il suo modo di giocare li fa rendere più del loro valore?

“Non è vero, assolutamente. Kumbulla sta facendo benissimo a Roma, ha avuto il Covid e ha 20 anni, sta facendo benissimo. Rrahmani ha davanti giocatori fortissimi, e alla Fiorentina tutti fanno fatica in questo momento. Sono giocatori forti, poi si sono trovati bene con noi, ma non possiamo far passare il messaggio che rendono solo qua perché non è vero”.