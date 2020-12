Verona, Juric: "Mercato? A gennaio non mi piace molto, ma Borini ed Eysseric diedero mano"

vedi letture

Vigilia di campionato per l'Hellas Verona, che domani sera affronterà la Lazio all'Olimpico. A poco più di ventiquattro ore dalla sfida contro i biancocelesti, il tecnico degli scaligeri Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul mercato: "A gennaio servono un paio di innesti? Dobbiamo valutare bene dopo queste partite, anche se abbiamo delle idee. Il terzo a sinistra è un problema per tutti, è difficile trovare mancini puri. Benassi era un titolare nella nostra ottica e non l'abbiamo avuto: ci penseremo. Anche se io a gennaio preferisco non cambiare molto. A gennaio arrivarono Borini ed Eysseric e diedero una grande mano".

Qui la conferenza stampa integrale di Juric