Verona, Juric: "Non possiamo parlare di allenamenti. È recupero fra una gara e l'altra"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha parlato della condizione fisica della sua squdra: "In questo periodo non si può nemmeno parlare di veri e propri allenamenti, ma solo di lavoro di recupero tra una gara e l'altra. Tengo a sottolineare il fatto che i ragazzi stanno facendo qualcosa di stupendo, andando oltre la fatica e gli infortuni. Un atteggiamento lodevole che appartiene anche a chi sa che non sarà più qui tra poche settimane. Il livello di attaccamento alla squadra è incredibile".

