© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo sul Genoa, il tecnico del Verona Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "La formazione? I ragazzi si trovano bene in attacco così. Poi c’era Romero che nell’uno contro uno è forte e volevo metterlo in difficoltà".

Pensieri diversi alla salvezza?

"Prima raggiungiamo la salvezza. Penso veramente che la linea è sottile di non fare più risultati. Bisogna spingere e pensare alla salvezza".

L’Euproa?

"Non ci penso. Penso alla salvezza. Non è fare il fenomeno. Penso che in questo momento l’obiettivo è quello".

Amrabat piace in Inghilterra.

"Siamo tranquilli. Quest’anno non andrà da nessuna parte. Sta crescendo, ha margini di miglioramento. Deve essere sereno".