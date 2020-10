Verona, Juric: "Per 60' li abbiamo messi in difficoltà. Kalinic si è comportato da giocatore vero"

vedi letture

Ivan Juric, tecnico del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio contro la Juventus: "Era una partita difficile, abbiamo fatto bene per 60'. Poi non abbiamo retto come volevamo, ci siamo abbassati troppo. Non avevamo la giusta energia, i ragazzi sono andati oltre. A me dispiace, se avessimo tenuto di più avremmo potuto fare meglio".

Per un'ora avete messo in difficoltà la Juve.

"Meglio che non parlo di mercato sennò mi esonerano. Penso che i ragazzi siano andati davvero bene, hanno personalità. Mettono uno spirito allucinante, stanno facendo davvero benissimo. Li ringrazio".

Il gol poi ha condizionato la squadra?

"Penso che Kalinic abbia fatto bene, ha tenuto bene la palla. Si è comportato da giocatore vero, anche se è lontano dalla sua forma migliore. Mi dispiace per Favilli che si è fatto male, mi piange il cuore. Poi se hai una punta di riferimento puoi tentare l'uno contro uno, è diverso".

Cosa è successo a fine partita?

"Ho preso insulti, quando mi dicono qualcosa di brutto io reagisco. È arrivato qualche insulto, da uomo dei Balcani parto subito".