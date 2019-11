© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la vittoria conquistata in casa contro la Fiorentina, il tecnico dell'Hellas Verona, Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Penso che oggi abbiamo fatto veramente bene in fase difensiva e in attacco e sono soddisfatto. Oggi hanno fatto bene tutti, una prestazione importante. Classifica? E' troppo presto, dobbiamo rimanere con questa voglia di giocare, abbassando il livello possiamo rischiare. L'unico neo, è che dopo il gol potevamo sfruttare meglio 5-6 ripartenze".