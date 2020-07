Verona, Juric rinnova fino al 2022. Ma la Fiorentina continua a seguirlo insieme a Liverani

vedi letture

Il Verona, spiega la Gazzetta dello Sport, sta per ufficializzare il rinnovo di contratto fino al 2022 del tecnico Ivan Juric. Il prolungamento però non è garanzia di permanenza, visto che sul croato ci sono già diverse squadre interessate, Fiorentina in primis. La società viola, oltre a Juric, sta valutando anche il profilo di Fabio Liverani, tecnico del Lecce prossimo avversario in campionato che piace anche al Cagliari.