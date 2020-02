© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric ha parlato anche dell'ultimo acquisto del club scaligero, il francese Valentin Eysseric, prelevato dalla Fiorentina: "Avevamo una mancanza in mezzo anche per il fatto di Danzi, che ha problemi alla caviglia, dovrà probabilmente operarsi. Può fare anche il trequartista, ma deve migliorare la fase difensiva per fare il centrocampista. Non è facile entrare subito nei meccanismi, ma è un ottimo giocatore".

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE