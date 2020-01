© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa anche dell'addio di Gennaro Tutino, che ieri ha ufficialmente interrotto il suo prestito in gialloblù per passare con la stessa formula all'Empoli fino al termine della stagione: "Ha tutto per giocare in Serie A, secondo me aveva bisogno di fare ancora esperienza. Mi dispiace non aver inciso su di lui, ma sono sicuro che arriverà in Serie A".