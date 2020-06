Verona, Lazovic: "Contento per la mia stagione, ma tutti stanno facendo bene"

Le principali dichiarazioni del centrocampista gialloblù Darko Lazovic rilasciate al termine di Sassuolo-Hellas Verona, 28a giornata della Serie A: "Amarezza per la vittoria sfumata? Certo, stavamo vincendo 3-1 e nel finale ci siamo abbassati troppo. Oltre a questo, va detto che il Sassuolo ha una buona squadra, con tanti giovani di qualità. Se c'è stato un calo fisico nel finale? Si, questo è dovuto al fatto che giochiamo ogni tre giorni. Ma stiamo lavorando sotto questo aspetto per migliorare. Una delle mie migliori stagioni? Sono contento in generale, ed oggi in particolare sia per il gol sia per l'assist. Ma prima viene la squadra, quella è la cosa che conta di più. Cosa si gioca il Verona in queste ultime gare? Dobbiamo pensare a vincere, partita dopo partita, con umiltà. Sicuramente, una volta raggiunta la salvezza, ce la metteremo tutta per portare a casa qualche risultato in più".