Verona, Lazovic sulla nuova stagione: "Ripetersi non sarà facile, abbiamo perso alcuni elementi"

vedi letture

Intervistato durante il ritiro dell'Hellas Verona a Santa Cristina, l'esterno Darko Lazovic ha parlato così della ripresa dei lavori e della prossima stagione: "Questo ritiro mi sembra l'ideale per prepararci al meglio, il campo è molto bello, dobbiamo solo lavorare giorno dopo giorno seguendo le indicazioni del mister per arrivare pronti alla Serie A. Ripetersi non sarà facile, alcuni elementi sono andati via, ma una spina dorsale è rimasta e ce la metteremo tutta", le sue dichiarazioni a Hellas Verona Channel.