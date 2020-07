Verona, Lovato: "Onorato di vestire questa maglia, spero di potermi giocare le mie carte"

Il difensore classe 2000 del Verona Matteo Lovato ha raccontato ai taccuini de L'Arena le sue emozioni per il debutto in Serie A: "Per fortuna contro l’Atalanta non ho nemmeno avuto il tempo di metabolizzare il mio ingresso in campo: loro stavano attaccando e noi dovevamo difendere quel punto così prezioso. Tutti mi hanno dato una mano, dalla panchina a Silvestri, e penso di aver disputato uno spezzone di gara positivo. Ho lavorato tanto per raggiungere certi obiettivi, non volevo sbagliare. Fortunatamente sabato i miei genitori erano a Verona, quindi dopo la partita ci siamo guardati negli occhi e poi ci siamo abbracciati. Il futuro? Ho firmato con il Verona per quattro stagioni e sono onorato di vestire questa maglia. Spero di poter rimanere qui per giocarmi le mie carte, ma per il momento spero di poter giocare il più possibile e dare così il mio contributo nelle quattro gare che mancano alla fine della stagione".