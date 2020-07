Verona padrone del campo con la Fiorentina: eurogol di Faraoni e 0-1 al Franchi dopo 45 minuti

Sono punti pesanti quelli in palio oggi al Franchi: la Fiorentina vuole allontanarsi ulteriormente dalla zona salvezza, l'Hellas Verona non rinuncia a inseguire ancora il suo sogno europeo. Una sfida, valida per il 32° turno di Serie A, a cui i viola arrivano reduci dal pari col Cagliari e la vittoria col Parma, mentre i gialloblù dall'importante 2-2 tra le mura amiche con l'Inter ma anche dall'inaspettato ko col Brescia. Il risultato dopo 45 minuti? Uno 0-1 meritatissimo per la formazione di Juric, passata in vantaggio al 19' con un gran gol di Faraoni e capace, come al solito, di giocare a memoria.

Tanto Verona, poca Fiorentina - Mister Iachini sorprende tutti e manda in campo il tridente leggero Sottil-Kouamè-Ribery, escludendo sia Chiesa sia Vlahovic che Cutrone dal 1', mentre Juric tiene fuori Zaccagni e ripropone Lazovic da trequartista proprio come contro l'Inter. È proprio il talento serbo a ispirare fin dai primi minuti le giocate offensive del Verona, che si presenta in campo con grande intensità mettendo subito sotto i viola dal punto di vista del gioco. Alla Fiorentina non resta quindi che la carta del contropiede, ma il muro scaligero non si infrange (ottimo lavoro di Rrahmani in marcatura a uomo su Ribery) e, sul fronte opposto, Faraoni ne approfitta per sbloccare il risultato. Delizioso lancio di Amrabat, futuro sposo gigliato, che mette il compagno tutto solo davanti a Dragowski: l'esterno è bravo a superare la difesa avversaria con un movimento a tagliare dalla destra e insaccare l'1-0 con una grande girata al volo dopo 19 minuti. Per vedere il primo tiro in porta della compagine di casa bisogna aspettare invece il 35', quando Kouamè scoccia il destro dalla distanza senza tuttavia inquadrare lo specchio. È un segnale che sembra svegliare la Fiorentina, che ci riprova un minuto più tardi con un bolide alto di Castrovilli e nel finale di primo tempo mette almeno un po' di pressione al Verona. Non riuscendo, comunque, a cambiare un parziale che nell'intervallo vede gli ospiti padroni totali del campo e meritatamente avanti.