Verona, Pecchia: "Campionato aperto. Nel derby con la giusta mentalità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Verona Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa in vista del derby in programma per domani sera al Bentegodi: "Sarà una partita di un certo peso, sia perché è un derby e sia perché la classifica si è accorciata e ci sono sempre meno punti a disposizione. Sarà una sfida ricca di emozioni, voglio vedere il Verona scendere in campo con la giusta mentalità. Il campionato è ancora aperto, può succedere di tutto e ci sono tante situazioni da definire. Dobbiamo recuperare e per farlo dobbiamo vivere ogni giornata con la voglia di migliorare. Il Chievo è una squadra consapevole, che sa quello che vuole e come ottenerlo. Hanno un’identità chiara, giocano insieme da tanto tempo. Astori? È stata una vicenda molto triste, abbiamo provato un grande dispiacere, soprattutto le persone che ci hanno lavorato insieme".