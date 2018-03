Verona, Pecchia: "Inter in crescita, ma voglio una prova di personalità"

Il tecnico del Verona Fabio Pecchia ha parlato a Sky Sport a margine della Panchina d'Oro: "L'Inter? Siamo in una fase in cui dobbiamo fare punti contro chiunque. Davanti avremo una squadra in grande ripresa, ma io voglio una prestazione di personalità da parte dei miei. La squadra deve fare la sua gara, la sua prestazione. Come si ferma Icardi? Penso all'andata, avevamo fatto una gran bella gara. Non è tanto fermare Icardi, ma tutta l'Inter e i suoi giocatori di valore. Mi auguro che i miei riprendano a fare le cose con fiducia, con convinzione. Il possibile aggancio alla SPAL? Viviamo da 6-7 mesi in questa condizione. Nell'ultimo periodo qualche risultato ha dato entusiasmo, l'obiettivo resta alla portata e la squadra deve continuare a crederci perché non c'è ancora niente di definito. Il mese di aprile sarà determinante, ci saranno tante partite. Prossimo ct? Mancini, Conte e Ancelotti sono nomi di rilievo. Dall'esterno però forse mi piacerebbe vedere Ancelotti".