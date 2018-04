Verona, Pecchia: "Non facile giocare in queste condizioni ambientali"

Fonte: Sky

"Torniamo a prendere tre punti, la classifica si accorcia. Una vittoria importante. E faccio i complimenti ai miei ragazzi, non è facile giocare 8 mesi in queste condizioni. Forse questa vittoria è figlia anche delle dimissioni del nostro direttore sportivo Fusco dopo la partita toppata a Benevento". Parla così Fabio Pecchia a Sky dopo il successo fondamentale sul Cagliari. "L'obiettivo salvezza è alla nostra portata. Siamo una squadra giovane, abbiamo perso dei pezzi. In questa fase finale di campionato conta molto più la serenità mentale rispetto ai valori - dice il tecnico gialloblu -. Fusco? Io non vedevo il motivo delle sue dimissioni e sono stato contrario. Gli obiettivi erano chiari fin dall'inizio: una salvezza, anche all'ultimo secondo. Il mio rapporto con lui è forte ed è stato un vantaggio per il club. Le condizioni ambientali? Basta venire qui e vivere un po' la situazione. La squadra però deve rispondere sul campo, tutto quello che c'è fuori fa parte del gioco".